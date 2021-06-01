近3成受訪者支持解散支聯會　創28年來新高

警方連續第2年以新冠肺炎疫情為由，反對支聯會舉行六四遊行，及6月4日當晚在維園的燭光晚會，有關上訴亦被駁回。香港民意研究所（民研）今（1日）發布六四事件周年調查結果，其中支持平反六四的受訪者有47%，較去年下跌13%，為2003年新低；而受訪者對支聯會的評價為45.5分，比去年下跌2分，28%的受訪者認為應解散支聯會，較去年上升4%，是1993年以來新高，認為不應解散的則有38%，是1998年來新低。支聯會秘書蔡耀昌認為近期政治氣氛轉變，市民感到壓力，對支聯會的認同度下降。

香港民研於上月17至21日以電話訪問了1,004名市民，調查結果顯示42%的受訪者認為1989年北京學生的行為正確，較去年下跌11%，而19%的受訪者則認為北京政府當年的處理方法正確，數字是1993年來新高。在中國人權狀況回顧及展望方面，43%的受訪者認為中國現時的人權狀況較1989年有所改善，較去年上升5%，認為變得惡劣的則佔34%，較去年下跌9%。

另外，有33%的受訪者認為中國現時應較著重發展經濟，比去年上升了4%；而認為中國現時應較著重發展民主的受訪者則有39%，比去年下跌10%。

蔡耀昌指，市民對六四的看法有顯著變化，與近年社會氣氛急劇變化有關，支聯會要正視數字上市民的認同度下降。蔡又估計是因應現時政治狀況、前景以及風險，社會可能出現無力感，認為港人需要沉澱，再思考未來路向。

對於社會上有不少聲音指支聯會綱領中的「結束一黨專政」涉違《港區國安法》，蔡指支聯會將步步為營並不斷評估，但在未有清晰官方行動前，不會自亂陣腳或者作出退讓，會繼續合法和平地堅持紀念六四。蔡指雖然該會主席和副主席均被還押，但該會已分配好工作，現時運作正常。

被問到六四會否成為教育界的禁忌，香港教育中心商會副主席任偉豪指，政府沒有明確表示教授六四會否犯法，故老師會有個人考慮，校方亦可能呼籲教師不要教授六四，以免惹上麻煩。他希望政府能就此清楚解說，才是對香港教育界及下一代負責任的表現。

此外，六四紀念館日前重開，今日為紀念館重開的第3天，據悉，有食環署人員曾兩度上門查牌，期間人員向職員查核商業登記，並要求登記職員的身份證資料等。