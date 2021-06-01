入境處非觸式e-道容貌識別過關　準確度逾99%

入境處一直致力提升服務，運用資訊科技為市民提供更優質服務，為配合政府防疫政策，處方過去1年調撥資源，透過數碼科技加入「防疫元素」，包括電子及非觸式繳費、「智傭易」、電子簽證，以及非觸式自助出入境服務（即「非觸式e-道」)。入境處指非觸式e-道的面容識別技術成熟，準確度逾99%。有議員指就反恐因素，會否考慮強制性用非觸式e-道，處方回應指，市民及旅客可選擇使用蓋手指模過e-道，至於會否強制用面容識別，則要視乎政府政策。

立法會保安事務委員會今(1日)討論有關題目，議員謝偉銓關注，入境處會否因應政府反恐策略，強制市民及旅客使用非觸式e-道？入境事務處助理處長(資訊系統)何家榮回應指，目前有多個國家使用容貌辨識過關，包括澳洲、德國及日本等，他又提到，處方於2017年推出「離境易」，旅客可用容貌辨識系統離境，有關照片基於私隱問題之後會刪除，強調處方會因應政府的政策，再研究有關方面。何又指，現時用智能身份證經e-道過關需要8秒，利用容貌識別最少可以快1秒。

至於電子及非觸式繳費方面，議員姚思榮關注何時開始向市民宣傳，讓市民盡早克服及習慣。何家榮指，其實入境處已就旅行證件及身份證服務，推出電子及非觸式繳費；其餘的服務例如出生、死亡及婚姻登記，以及非永久性居民或旅客簽證等，則會在今年第4季推出有關繳費服務。

議員麥美娟則關注個人資料會否外洩，她問道，處方在推出網上服務時，如何確保個人資料不會外洩，遵守個人資料守則。何強調，處方相當重視市民個人私隱，且不時作出檢討，例如檢討人員權限方面，「現在把有關權限分拆，拆得更細，某些同事不應該看到某些資料，就可以用權限作限制」，另又加強督導，希望藉此防止資料外洩。