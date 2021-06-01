黎智英壹傳媒股份遭凍結　國安處確認不得行使投票權

保安局局長於5月14日運用《港區國安法》第43條，凍結包括黎智英持有的71.26%壹傳媒股份。該股於5月17日開市前停牌，上周四(5月27日)復牌後股價大幅波動，當日開市前競價交易時段一度見到飆逾29倍至5.6港元的競價盤，惟最終未有成交；開市價升逾141%，報0.45元；即市最高曾飆330%至0.8元；復牌當日收報0.28元升50%，大上大落如坐過山車！周二(6月1日)收市其股價已回落至0.212元，較復牌當日高位大幅回落73%，高追者自招損失，欲哭無淚！

對於黎智英所持壹傳媒股份遭凍結且不得行使投票權，香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，在技術層面上看，如果有股東提出決議案，在大股東不得投票的情況下，日後任何決議可能極富爭議性，無可避免為公司增添更多不明朗因素，加上其股份街貨呈高度集中，股價更易被舞高弄低。

他重申，壹傳媒往後能成功集資的機會很微，公司營運的可持續性令人憂慮，警告投資者勿沾手。