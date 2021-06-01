國泰去年大裁員後重新招聘副機師　打齊兩針成應徵必要條件

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，去年領取港府近300億港元公帑救亡後，仍未能扭轉虧蝕命運，於去年10月進行大裁員，包括裁減共600名機師，惟近日國泰於招聘網站重新招聘一副機師(First Officer)、二副機師(Second Officer)，只供香港永久居民申請，而且應徵人士除了需要達到相應飛行資歷，亦要求應徵者必須已經接種兩劑新冠疫苗。

據悉，國泰於疫情期間已完成培訓數班見習機師，但因應疫情令營運重挫，未能即時招聘相關見習機師，而最新招聘二副機師的要求需有最少250小時飛行經驗，相關學員或未必達到標準，而去年國泰港龍結業後，原有機師則預計可符合國泰最新招聘要求。

國泰回覆查詢時表示，一直因應航班需求而檢視機組人員資源，即使現時僅維持較疫情前大幅減少的基本客運服務航班，且客運服務仍未有實質增長迹象，是次招聘是為了規劃未來人手，有意聘請擁有專業資格的香港永久居民。

國泰續指，航空業是受高度規管及需擁有專門技術的行業，聘請機組人員時，往往需要預留較長的時間，為確保當國際旅遊復甦時，仍能維持市場領導地位，故認為現正是重啟招聘及培訓活動的時候，就中長期而言，國泰預期航線及網絡均會逐步回復，因此需要早作籌謀。

國泰早前亦曾向員工發出內部通告，指「按現時營運方式，明顯地在不久之後，公司將無法為未打針的機組人員持續安排航班執飛」，有現職員工炮轟有關言論是威脅，擔憂不打針會被解僱，工會亦促資方尊重員工選擇，不應作任何施壓。