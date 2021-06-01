電話卡實名制如箭在弦　鴨寮街商戶料生意減半隨時執笠

政府宣布行政會議已通過決定，訂立《電訊(登記用戶識別卡)規例》，以落實俗稱太空卡的電話智能卡實名登記制度。在深水埗鴨寮街，多間售賣電話卡的商戶均對新政策三緘其口，有商戶表示，自年初宣布實行電話卡實名制後，多間檔販已陸續結業。

商戶許先生在深水埗鴨寮街售賣電話卡已3年多，他直言有關政策並無需要，「Like a shxt(屎一樣)」，他解釋外國同樣有實行太空卡實名制，但成效不彰，即使騙徒沒有利用本地電話卡作詐騙行為，同樣可使用外地卡進行，仍不能杜絕罪案發生，「直情嘥x氣」。

許續指，政策對生意必然有影響，惟「殺到埋嚟可以點先」，預料生意額減半。他指，今年初得悉政府有意實行實名制時，已知道會很難做，「你一日唔開關，一日都係等死，依家咁樣樣仲加快我哋死亡」，他又指，若能轉行必然會，但目前經濟環境而言較難實踐。

有15年售賣電話卡經驗的商戶楊先生表示，主要收入來自電話卡，預料實名登記後買新卡的數目會有所減少，但儲值卡的利潤較低，坦言若收支不平衡，「分分鐘執笠」。他指，疫情前主要賣旅遊卡，而疫情爆發後部分市民因需要被隔離，會購買沒有號碼數據卡作上網之用。他又批評政策仍有不清晰地方，例如部分有本地號碼的漫遊電話，未知是否涵蓋規範內。

市民尹先生到場為兒子購買兩張儲值卡，他指其個人電話號碼本身已「上台」，故政策對他影響不大。他認為新政策「有好有壞」，若有勒索等罪案發生時，可以「搵到個人」，而壞處則是影響市民自由，「乜都係政府控制你」。