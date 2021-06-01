58%受訪者不滿政府抗疫表現　商會代表批谷針「唔理人感受」

最新民調顯示58%的受訪者不滿政府抗疫表現，90%受訪者認為現時的禁聚令太緊。

政府昨（31日）宣布第4波疫情完結並公布大量「谷針」措施，例如研究限制未接種疫苗的市民進入學校和食肆等場所。香港民意研究所（民研）今（1日）發布市民對港府應對疫情的表現的最新調查，結果顯示有58%的受訪者不滿政府抗疫表現，90%受訪者認為現時的禁聚令太緊。香港教育中心商會副主席任偉豪批評政府只會「谷針」，卻不放寬禁聚令，令市民有極大心理壓力，更可能令社會和經濟受損。

香港民研於上月17至24日以電郵形式訪問了6583名市民，調查結果顯示，90%的受訪者認為現時禁聚令太緊，54%的受訪者認為不應設任何禁聚令。

任偉豪指政府宣布第4波疫情完結，並公布大量「谷針」措施，卻沒有放寬禁聚令，質疑宣布第4波疫情完結的意義何在，反諷不要宣布完結更好；加上有專家曾指第5波疫情必然發生，故認為沒有必要繼續現時的禁聚令。

對於政府指若第5波疫情來臨，可能會限制未接種疫苗的市民進入學校，任直指做法不可行，因教師不可能同時應付實體課及網課，若教育局要求接種疫苗的教師才可回校教授實體課，反問其他回校的學生又由甚麼人照顧和教導。

任表示，限制未接種疫苗市民的行動範圍猶如懲罰，令市民有極大心理壓力、生活質素下跌，認為不少市民擔心疫苗出現副作用才不接種，政府卻「無理過人感受」。任指過分谷針可能影響教育界、市民、經濟，令社會各界利益受損，認為政府需考慮清楚。