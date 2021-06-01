JUPAS課程改選截止　中大幼兒教育39人爭一學額最搶手

2021年中學文憑試(DSE)暫於7月21日放榜，更改大學聯合招生計劃(JUPAS)課程選擇昨日(5月31日)截止。以BandA(首3志願)計算，根據各校報讀情況，中文大學的教育學士(幼兒教育)課程競爭最為激烈，平均約39人爭奪一位；其次同樣為中大的「日本研究」，平均約38人爭一位；第3是教育大學的中國歷史教育，平均約36人爭一位。

根據各大學提供的資料，以BandA計算，目前競爭最激烈的是中大的「教育學士(幼兒教育)」課程，21學額有810人競爭，平均38.57人爭一位，其次是中大的「日本研究」，22學額有826人競爭，平均37.54人爭一位。

位列第3的是教大「中國歷史教育榮譽學士」，363人爭10個學額，平均約36.3人爭一位，第四是教大「幼兒教育榮譽學士」，1,738人爭49個學額，平均約35.47人爭一位。第5是中大的「健康與體育運動科學」，24學額有748人競爭，平均31.17人爭一位。

至於去年競爭最激烈的浸大「傳理學學士－電影主修－動畫及媒體藝術專修」課程，今年有610人爭20個學額，平均約30.5人爭一位，較去年約55人爭一位有所緩和。科技大學競爭最激烈的課程為「國際科研」，21學額有227人競爭，平均10.8人爭一位。香港大學方面，最多人申請報讀課程是「護理學學士」，有2,049人報讀，學額共210個。