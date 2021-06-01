調查指逾7成人信任中學教師　認同教師有責任勸阻學生犯法

近年教師專業操守備受社會關注。香港中學校長會今日(1日)公布有關教師專業操守的調查，發現逾70%受訪家長和專業人士高度重視及信任中學教師，另有超過7成受訪家長對教師在學生發展範疇，例如生涯計劃等方面的表現抱有信心。

中學校長會於2019年初委託香港政策研究所，展開「如何提升香港中學教師的專業地位及社會認同」研究。調查於2020年1月至9月期間，成功訪問107位校長、443名教師、99名準教師及2,030名家長，亦訪問由中學校長、教師及家長等組成的焦點小組，及審視媒體資料和相關文獻。

調查顯示，逾80%受訪中學校長和教師認為，同校同儕在教與學、學生發展及專業價值與操守的表現專業；逾70%受訪家長及專業人士信任中學教師，並認為本港中學教師在學生發展範疇，學生全人發展、生涯規劃方面有信心。

調查又發現，分別有80%至87%的校長、教師及家長認為，教師有責任鼓勵或勸阻學生參與合法或違法活動。89%受訪校長認同，教師即使在下班後，也應注意其專業形象，教師及家長的認同比率則約57%至69%。

該會建議，教育局可向教育人員專業操守議會賦予法定權力，例如制訂教師專業標準、執行教師註冊制度、處理紀律問題等，亦可成立教師公會或類似專業機構，以提升教育工作者地位及社會認同。