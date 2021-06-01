駕花式電單車警員已被暫停駕駛職務　警新界南交通部跟進　

網上上月底流傳影片，拍攝到一眾單車愛好者在青山公路踏單車期間，一名警員駕駛電單車從後趕至，該警員突在電單車上站起，模仿騎單車腳踏姿勢，期間電單車左右搖晃至少5次，動作風騷，更與單車車手對望。消息指，警方高度關注事件，新界南總區交通部已接手調查，了解相關人員有否違反任何交通法例；而涉事警員昨日(5月31日)已被調職至內勤工作及已被暫停所有駕駛職務。

事件發生於5月30日早上，在青山公路青龍頭段往屯門方向，當時涉事警員正在處理一宗有關單車霸佔行車線的投訴。據悉，警方高度關注事件，新界南總區交通部已接手調查，了解相關人員有否違反任何交通法例。

另外，荃灣警區亦會跟進該名人員當時有否任何違規情況，如證實有人員違規，定必嚴肅跟進，涉事警員隸屬荃灣警區交通隊，已被調職至內勤工作及已被暫停所有駕駛職務。警務人員駕駛車輛執行職務時，在任何情況下均應遵守相關的交通法例及以路面安全為首要考慮。

該段約8秒片段顯示，該名警員駕駛着電單車，估計當時正駛經青山公路。片段見到其車後不遠亦有一名同袍，當時一眾踏單車人士沿青山公路往屯門方向行駛，當到達瀧珀對開路段，一名警員駕駛鐵騎從快線追趕單車手，雙方並排而駛，警員一直注視對方，突然就站起來模仿踏單車姿勢，維持至少4、5秒時間。數名單車車手不禁疑惑側目注視該名警員行為，成功吸引目光的警員隨後加速駛離現場。