2016 IT界種票案　的總時任副秘書長認罪

2016年立法會資訊科技界選舉發生賄選及種票事件，多人以虛假資歷登記成為該界別的選民，案件早前於區域法院開審。今天（1日）再有一名時任的士司機從業員總會（下稱「的總」）副秘書長的被告認罪。他承認曾安排為數百人繳付會費，以虛假資歷登記成為一個專業團體的會員。法官決定將其案件押後至8月26日聽取求情，期間准他保釋候判。

今天認罪的被告楊耀鴻（35歲），案發時為的總副秘書長。他承認一項串謀詐騙罪。案情指他在2016年4月應的總時任會務總監李為民邀請，研究如何讓的總會員在某個功能界別投票。同年4至5月，楊借出數張信用卡予的總時任文員潘秀芳，以繳付數百人加入專業團體的會籍申請費，以便他們可以登記成為資訊科技界選民，涉及費用合共約3.2萬美元（約25萬港元）。有關款項由李為民支付，當中大部分以現金透過自動櫃員機存入楊的銀行戶口。

李為民於同年4月7日以手提電話訊息，發送一份空白的選民登記表予潘秀芳。約一星期後，時任的總幹事雷亞福在李為民知情下，透過雷與家人的手提電話聊天群組，邀請其妹雷偉芳、雷麗芳及雷麗梅加入一個「IT產業會」。雷亞福指三人必須登記成為選民，並在同年稍後舉行的立法會資訊科技界選舉中按指示投票。其後雷偉芳又招攬其他親人加入，當中包括她丈夫的姐夫陳琪南。雷亞福的兒子雷敬賢亦在兩個手提電話聊天群組，向其同學及相關人士提及該計劃。最終雷氏一家收集36人參加計劃，由雷亞福將這些人的資料轉發給李為民。李為民則把從雷亞福及其他渠道得到的個人資料，交予潘秀芳用作登記專業團體會籍。整個計劃約有240人登記。

選舉事務處其後於收到124人的選民登記表，該些表格上均載有同一個錯誤，其中118人成功成為資訊科技界選民。在投票日前，李為民在一個名為「IE群組」的手提電話聊天群組傳送訊息予楊耀鴻、雷亞福及雷偉芳，呼籲他們在資訊科技界選舉中投票給候選人楊全盛。之後雷偉芳及雷敬賢亦向他們的親友作同樣呼籲。

在上述案情曾被提及的李為民、潘秀芳、雷亞福、雷偉芳、雷敬賢及陳琪南，他們亦已經認罪，將一同於8月26日出庭求情。另外3名被告王宣麗、雷麗芳及雷麗梅的控罪，則獲准擱置於法庭檔案不予檢控。