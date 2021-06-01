調查指港人近10年間環保意識增　食魚翅者比例減半

全球保護海洋生態的意識普及，有環保團體過去進行為期10年研究，探討港人食魚翅習慣，發現港人環保意識10年急「升呢」，曾於過去一年進食魚翅羹最少一次的受訪者，由2009/10年的72.9%，大跌逾半至2019/20年度的33.1%。組織建議政府應再加強力度，保護本港海洋資源及規管野生動植物非法貿易。

相關研究是全港首個有關魚翅產品在香港消耗情況的長期研究，由國際海洋保育組織BLOOM Association香港分部（BLOOM香港分部）主導，並委託香港大學社會科學研究中心負責研究，每隔5年以電話問卷方式進行調查，首次調查於2009/10年度進行，其後兩次調查分別於2014/15年度及2019/20年度完成。每次調查均訪問逾1,000名香港市民，問卷羅列詳盡問題，了解市民進食魚翅的習慣。

調查顯示，當被問及過去5年食用魚翅羹的頻密程度時，2009/10年度有58.1%受訪者表示「保持不變」，而在最新一次調查中，即2019/20年度，百分比已降至19%，更有15.2%受訪者表示已停止食用。

而在已停食魚翅羹的受訪者中，有52.7%人因「關注環境問題」而停食，僅6.2%人表示因價錢而停食。此外，超過9成受訪者表示可以接受將魚翅羹從婚宴及公司聚餐的菜單中剔除，有受訪者甚至建議應以環保海鮮取代。

BLOOM香港分部海洋保育總監佘國豪對調查結果感到鼓舞，認為調查反映港人會關心保護瀕危物種，並支持海洋保護措施，建議下一步可在婚宴及公司聚餐等場合，採用環保海鮮，即捕捉速度慢於動物生長速度的海鮮；而政府也應再加強力度，保護本港海洋資源及規管野生動植物非法貿易。