羅啟瑞告羅嘉瑞滙豐失責　高院剔除部分指控

鷹君集團羅氏家族在2016年底爆出爭產風波。至2018年初，羅家么子羅啟瑞入稟高院，指控其三哥羅嘉瑞鷹君主席在處理信託上未有履行好職責，除要求撤銷羅嘉瑞作為家族信託任命人及監護人資格外，亦要求撤換家族信託受託人滙豐國際信託，並要滙豐國際信託及羅嘉瑞向家族信託賠償損失。早前滙豐及羅嘉端申請剔除羅啟瑞的申索書內部分指控，法官今天（1日）頒下判詞批准其申請。不過因仍有部分羅啟瑞提出的指控並沒有被剔除，故案件仍未正式完結。

法官陳嘉信於判詞表示，羅啟瑞和羅嘉瑞的母親、「羅老太」羅杜莉君早前亦曾入稟指滙豐違反其指示，要求撤換受託人。法庭已判處羅老太敗訴，其後她申請上訴許可亦被拒絕，最終於去年底簽署同意書，表明不再上訴。

法官指出，羅啟瑞今次提出的訴訟，與羅老太的訴訟有所不同。羅老太提出的只涉及她自己的權益，但羅啟瑞的訴訟涉及整個信託基金的權益。不過滙豐及羅嘉瑞要求剔除的部分，在羅老太的訴訟已經處理，法官因此批准剔除，以免法庭資源被濫用重複審理相同爭議。法官亦並下令羅啟瑞須支付訟費滙豐與羅嘉瑞今次申請的訟費。