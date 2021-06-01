6間學校爆發上呼吸道感染或流感 師生及到訪者本周四前須強檢

食物及衞生局今日(1日)公布，由於6間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病與新冠肺炎相似，為謹慎起見，有3間學校及另外3間學校的指明級別被納入今日的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向須強制檢測的學校提供糞便樣本瓶和深喉唾液測試樣本收集包。

當局表示，天水圍嘉湖山莊景湖居天樂幼稚園暨幼兒園、天水圍嘉湖山莊第6期美湖居B座激活幼稚園、上環潮陽幼稚園暨幼兒園，均被納入強檢，任何人於5月19日至今日期間，身處上述地方超過兩小時（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本周四(3日)或之前接受檢測。

當局亦將牛池灣坪石天主教小學六年級、屯門博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校三年級、沙田基督教香港信義會禾輋信義學校三年級，納入強檢，於5月19日至今日期間，於上述學校及級別就讀的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於本周四或之前接受檢測。