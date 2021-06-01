警方將於6.4在維園部署逾千警力　應對可能出現的違法活動

警方連續兩年以新冠肺炎疫情為由，反對支聯會於6月4日當晚在維園舉行燭光晚會，有關上訴亦被駁回，惟觀乎周日(5月30日)仍有市民進行示威活動，警方將於6.4當日在維園部署逾千警力，當中包括港島總區應變大隊的人員，應對可能出現的違法活動。

鑑於警方已禁止支聯會於6.4當日在維園的集會申請，上訴委員會亦已駁回相關上訴，故此任何人宣傳丶鼓吹或明知而參與在維園的集會，均屬違法。而根據法庭就去年6.4集會的案例，明確確立明知而參與被禁止的集會，有可能會被判處監禁刑期。

消息指，警方有責任跟從法庭相關的判決，嚴正執法，不會縱容明知而參與集會的人士。至於支聯會因其「結束一黨專政」的綱領，被質疑涉嫌違反《港區國安法》，若在場人士呼叫相關口號違法。據了解，警方實際執法會視乎相關人士所作的行為，以及按照現場所搜集到的證據作決定；而警方當日會部署逾千警力在維園一帶布防。

壹傳媒黎智英等26人（其中兩人已離港），被指參與或煽惑他人參與去年6月4日在維園舉行的未經批准集結而被起訴，黎智英在該案被控一項煽惑他人參與未經批准集結罪。該案其中4名被告黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴早前承認一項參與未經批准集結罪，黃之鋒被判入獄10個月、岑敖暉判囚6個月、袁嘉蔚及梁凱晴均判入獄4個月，黎智英等其餘20名被告，將於本月11日在區院再提訊和進行答辯。