專家委員會通過即日起　僅公布與疫苗接種有關聯的死亡個案

過去兩周再多14宗接種新冠疫苗後面癱的個案。衞生署今日(1日)公布，於5月17日至30日期間，接獲14宗接種新冠疫苗後懷疑患貝爾面癱的報告，涉及10男4女，年齡介乎27至76歲。當中4宗曾接種由內地研發的科興疫苗，10宗曾接種由內地及德國研發的復必泰疫苗。

衞生署表示，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日召開會議，評估有關接種新冠疫苗的嚴重異常事件。在過去兩周再多14宗打針後的面癱呈報，專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為8宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。

截至本周日(5月30日)，衞生署共接獲約3,289宗疫苗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.14%，包括21宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士並符合呈報為嚴重異常事件的死亡個案，佔疫苗接種總劑量的0.0009%。目前為止，沒有個案被確立與接種新冠疫苗有因果關係。

專家委員會又指，由7月開始，新冠疫苗的安全監察報告將按月於政府專題網頁發報，相關的資料數據亦會透過網頁定期更新。另外，專家委員會亦通過，由即日開始，個別死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯的情況下，才作出公布。而最新一期新冠疫苗安全監察報告將於本周五(4日)發布。