政Whats噏：打定輸數　黃之鋒預計自己在囚至30幾歲？

有傳黃之鋒曾託律師帶出口訊，向友人表示日後再見嘅時候，可能已經係30幾歲。

前香港眾志秘書長黃之鋒雖然年紀輕輕，就已經兩度繫獄且案底纍纍。舊年年尾佢就因前年包圍警察總部案而被判監，今年又因前年嘅反蒙面法遊行，同埋去年嘅未經批准集結罪，牢獄生涯要延至後年結朿，屆時步出監獄雖不過係26歲。然而有消息指，早前黃之鋒向友人透露，大家日後再見嘅時候，佢可能已經係30幾歲。鑑於黃之鋒涉參與去年民主派35+初選涉違《港區國安法》案，下月將再開庭審訊，莫非佢已經打定輸數，預咗自己喺監倉要「再坐一會」？屆時年過30嘅黃之鋒，仲有冇可能喺政壇打滾呢？

話說南區前區議員袁嘉蔚早前透過社交平台，轉載一篇有關兩位女性朋友嘅訪問，當中引述黃之鋒曾託律師向佢哋畀口訊話「可能再見時，我哋已經三十幾歲。」佢哋話雖然都心知黃之鋒坐監會坐最耐，但聽到人家轉述黃呢句說話，嗰種情感更加震撼，令佢嘅情緒一時之間都難以平復咁話。

本來，舊年12月黃之鋒為佢前年所犯下嘅包圍警總案而找數，代價係13個半月嘅人身自由。誰知後來，佢涉及前年10.5參與未經批准集結同違反禁蒙面法，以及舊年參與維園六四燭光晚會而被控未經批准集結，分別遭判刑4個月同10個月，仲要分期執行，3案刑期加埋為27個半月。數數手指，依家24歲嘅黃之鋒本應26歲就可重獲自由，點解佢話可能再見時已經30幾歲呢？莫非係因為下個月開審嘅初選案，預計要在囚更長時間，要坐多幾年監？東網早前邀請香港術數家協會術數師楊子東幫各本地幾位政治人物占算牛年運程，楊師傅就提到黃之鋒可能會喺29歲之後消失於政壇，又話就算黃行事幾咁出位都好，亦難以出頭，做唔到話事人，今年更可能會再被判刑啊，直至今年年尾運勢都係麻麻，楊就畀黃之鋒今年嘅運程40分，即係唔合格啊！楊師傅又感嘆黃嘅命格不適宜從政，政治生涯只得10年，就好似燃燒火柴咁短暫，實在可憐啊。

楊師傅又補充，觀乎黃嘅面相，發現黃下顎唔靚，形容係三尖八角，而有呢種面相嘅人通常缺乏話語權，話唔到事，晚年生活更可能會過得悽慘。