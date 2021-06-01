昨多8人打新冠疫苗後不適送院　政府瞞報針後副作用情況

市民一直對新冠病毒疫苗安全存疑，導致本港的疫苗接種率偏低，但港府為了催谷疫苗接種率，未有提高透明度之餘，還反其道而行隱瞞市民打針後出現不良反應的情況。港府今日(1日)晚上公布最新疫苗接種數字時，只交代昨日(31日)有8人打針後不適送院，但未有像過去3個月般以附件形式交代相關人士的個人資料、所打何種疫苗，以及針後出現的副作用情況。

政府晚上發出新聞稿，指昨日共有8宗由社區疫苗接種中心，或醫院管理局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，他們因接種疫苗後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中4人已經出院，2人留院觀察，2人不遵從醫生勸告自行出院。但新聞稿未有夾附附件以交代該8人的副作用情況。

翻查資料，本港自今年2月26日正式開展疫苗接種，並於3月1日起每日於新聞稿中以附件形式，交代前一日打針送院人士的情況，包括送院人士性別、年齡、於何處打針、接種何種疫苗、針後出現哪些副作用、送往哪家醫院救治，其最新病情，以及是否需要留院等。

另外，今日(1日)共有3.35萬人接種了疫苗，並有約4.76萬人預約接種。截至今日，已有約139萬人打了首劑疫苗，當中約103萬人更打齊兩針。