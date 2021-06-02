好媽媽患急性肝衰竭　急求A型肝續命

有急性肝衰竭病人急需換肝續命！東網接獲讀者尹小姐求助，指其60歲的母親蕭鳯興，本身患有慢性乙型肝炎，病情一直穩定，惟上月13日突感不適到博愛醫院求醫，始揭患急性肝衰竭，需即時入院治療，昨早(1日)已轉往瑪麗醫院深切治療部留醫，若未能換肝，很大機會危及生命。其家人現急求A型血型、身體健康、沒有煙酒習慣、BMI低於30的18歲至60歲有心人可以捐肝。

蕭鳯興的女兒尹小姐指，母親本身患有慢性乙型肝炎，但身體一直沒有大礙；直至5月13日因持續喉嚨痛及發燒，食欲不振到博愛醫院求醫，經抽血後發現凝血指數超標，需入院治療，始發現有急性肝炎，加劇肝的負擔，促成急性肝衰竭。其後在5月22日轉到瑪麗醫院肝臟移植中心，住院期間一直服藥冀穩定病情，但一直沒有進展。

延至昨早(1日)蕭鳯興的病情急劇轉差，出現呼吸困難及排尿少的問題，需轉到該院深切治療部留醫，現時情況昏迷，需以呼吸機輔助。

女兒尹小姐指，本身自己和兄長想捐肝，惟二人的血型不配，身邊的親戚都年過60，不適合換肝，感到六神無主。她指，父親7年前已去世，母親擔起照顧家庭，即使年紀不輕仍堅持每日做清潔工，望可減輕子女的負擔，她引述母親近日不斷說「想繼續生存，有很多事想做。」尹小姐指，自己都想盡孝陪母親走更長的路，期望有A型血、18至60歲及無「三高」人士可捐肝，以救母親一命。