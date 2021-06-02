東方日報A2：1200萬張太空卡大清洗　9‧1起實名制

匿名電話卡已成犯案工具，前年更有黑暴分子大量使用不記名「太空卡」策動暴行、甚至遙控爆炸襲擊等。在全球逾百個國家相繼落實規管電話儲值卡實名制，本港行政會議延至昨日才通過訂立《電訊（登記用戶識別卡）規例》，計劃在9月1日推行實名登記電話儲值卡制度。現時，本港市面有1,200萬張「太空卡」，新例實施後，所有新舊電話儲值卡均須在2023年2月23日前以實名登記，逾時便被停用。有立法會議員批評政府後知後覺，太遲引入規管措施，令本港一度成為暴徒樂園。資訊科技界人士則擔心，現時由數據公司建立的系統不夠成熟，難以避免有人偽造資料。

商務及經濟發展局局長邱騰華昨公布電話儲值卡實名制計劃，宣布訂立《電訊（登記用戶識別卡）規例》，《規例》將於6月4日刊憲，6月9日以「先訂立、後審議」方式交立法會商討。《規例》於今年9月1日生效後分階段實施，屆時用家向電訊商購買智能電話儲值卡時，便須提交姓名、身份證號碼、出生日期等個人資料；個人用戶向每間電訊商最多可申請10張儲值卡，企業用戶則最多25張。

邱指出，政府早在今年1月進行為期7星期的公眾諮詢，原建議每名用戶只可向每間持牌人，登記不多於3張儲值卡，但邱騰華昨指諮詢收到超過10萬份意見，有26%人反對，大部分質疑儲值卡上限過少，過渡期亦過短等，因此政府放寬登記儲值卡數目上限與延長過渡期。

今年9月起，電訊商須按《規例》建立登記系統，期間市民可繼續按現時的方式使用電話儲值卡服務，毋須即時進行實名登記。在2022年3月1日開始，市民便需要向所屬電訊商開始進行實名登記，電訊商可透過與客戶面對面核對資料，如客戶透過網上登記，可使用「KYC」（Know Your Customer）的程序，亦可用政府「智方便」平台核對，市民要在2023年2月23日或之前完成登記，否則儲值卡會被停用。現時全港900萬名使用月費服務者並不需要重新登記，除非轉卡或轉用電訊商。

邱騰華指，電話儲值卡實名制在多國推行已久，本港市面上的儲值卡達1,200萬張，相對於月費卡900萬張更多，而且不少「太空卡」涉電話騙案、嚴重罪行，故需要填補漏洞，但指《規例》無設檢討期，並只會規管香港的儲值卡，不涉外地儲值卡。被問及《規例》指執法部門在有法庭手令，或在某些迫切或緊急理由而沒有手令的情況下，可要求電訊商提供電話儲值卡用戶的登記資料。邱騰華強調上述安排與現行法例下的安排類似，如《港區國安法》適用亦會涵蓋在條例內，但強調《規例》只讓執法部門在有需要情況下獲得用戶的登記資料，並不包括相關通話紀錄等。

議員葛珮帆批評政府在立法上後知後覺，全世界百多個國家早已實施，她又指現時延遲過渡期並不理想，因為該期間罪犯亦有可能組織犯案，但理解科技界建立系統需時，她又指政府應監管電訊商確設執行核對程序，否則條例只會形同虛設。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，現時不少虛擬銀行使用「KYC」的程序來確認客戶身份，商戶需向數據公司購買個人資料，但現時系統不夠成熟，早前有報道指有罪犯製作假身份證，用銀行手機應用程式開立戶口，並成功瞞騙系統，申請貸款、信用卡現金透支等，另會增加成本，動輒過百萬元，費用或會轉嫁消費者；政府的「智方便」平台安全性較高，但他指全港只有約30萬名用戶，資料不足。

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