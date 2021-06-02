拒布「無潛在關聯」針後死亡個案　陳肇始死撐：資訊太多會混亂

政府自3月起每晚均會公布接種新冠疫苗後的送院個案，惟昨日(1日)突宣布死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯的情況下才會作出公布，市民日後無從得知所有針後死亡個案，令人質疑為谷針再出招。食物及衞生局局長陳肇始今早(2日)在電台節目表示，目前相關資訊很多，如果市民只見到某些資訊，無機會了解全面，是「只見樹木不見森林」，可能令市民混亂。

她續指，當局並非不提供資訊，而是如果只公布與疫苗接種關聯個案會更清楚，指安全監察報告自下月起會在專題網頁定期更新，市民在網上可獲悉所有接種疫苗後死亡個案。但陳肇始承認本港疫苗接種率有很大進步空間，強調未來3個月是關鍵，指當本港建立疫苗屏障，便可盡快回復生活和經濟。

對於港府擬推措施威逼利誘港人打針，包括研究下一波疫情爆發時，限制未打針的市民進入食肆、學校等場所，陳指有關建議屬初步構思，會與教育局及學校商討細節，強調由風險角度是保護整體市民，接種疫苗是唯一更好控制疫情方法。

另外，本港再出現1宗源頭不明確診個案，陳指本港疫情整體穩定，當局盡力追蹤個案的接觸者，目前有40多人要進入檢疫中心，希望可以盡快找出源頭及截切傳播鏈。對於患者入院後驗出對病毒呈陰性反應，陳指目前未見到有假陽性迹象。