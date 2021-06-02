復必泰接種年齡降至12歲　許樹昌：已投票的委員會成員均支持

港府擬將由內地及德國研發的復必泰疫苗接種年齡降至12歲，身兼政府專家顧問的中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早(2日)在電台節目表示，顧問專家委員會正就事件作考慮，暫時已投票的成員都支持降低接種年齡，預料今日會完成投票程序。據悉，政府今日稍後時間會召開記者會交代有關事宜。

他指出，藥廠的第3期數據研究逾2,200名12至15歲人士接種疫苗，產生的抗體較16至25歲群組高1.8倍，認為數據理想，相信很容易能作出決定。

許稱，一旦降低接種年齡，當局應提供多個方法讓學生接種，例如到校接種，又指如果大部分學生在新學年開學前接種，對全日復課有正面作用，但強調學生只可在戶外活動除下口罩，在室內仍要戴口罩，學校亦需不時進行強制檢測。食物及衞生局局長陳肇始回應指，一旦收到委員會建議，當局可於短期內就降低接種年齡的申請作出決定，亦會與教育局商討細節，包括是否安排到校接種等。

對於港府更改通報機制，死亡個案只會在與疫苗接種有潛在關聯的情況下才會作出公布，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，當局官方網頁需要作出改善，令市民簡單明白相關資料。他又引述南京大學在醫學期刊《刺針》發表的文章，指93個接種2劑科興疫苗個案中，抗體只可中和巴西變種病毒約3成，而中和南非變種病毒更只有5%，何以此估計中和印度變種病毒亦會大打折扣。