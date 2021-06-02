智方便將增至110項服務　將可登記電子消費券

政府去年底推出「智方便」一站式個人服務平台，市民可用智能手機登入或使用網上服務，包括填寫電子表格。負責該平台的政府資訊科技總監辦公室指出，平台現有約38萬人登記，可連接約50項政府服務，預期未來一至兩個月可增至110項服務，包括申請酒牌等，而「智方便」日後亦將成為登記或申請電子消費券的身份認證平台之一。

「智方便」推出至今約半年，錄得約38萬名用戶登記，約280萬人次透過平台進行身份認證，當中最多人用以檢查疫苗及檢測紀錄。

資科辦透露，市民日後可經智方便登記政府即將推出的電子消費券，未來亦會陸續增加服務，例如開通醫管局流動應用程式「HA Go」戶口，或開通積金局網上戶口等，毋須親身到場辦理。

另外，現時市民申領車牌須遞交住址證明，市民以往要以電話影印並上傳文件，資科辦正與電訊商等商討，透過平台遞交住址證明，以省卻時間；並預告未來將與中電、港燈及煤氣公司合作，用戶只要同意及授權，便可透過「智方便」提取電子帳單；考慮到個別市民或沒有「兩電一煤」帳單，希望日後可與電訊商合作，讓用戶提取個人電訊服務帳單作住址證明。