社區對話僅舉行一場沒下文　議員指社會恢復秩序應復辦

2019年爆發反對修訂《逃犯條例》風波，政府曾在當年9月舉行首場社區對話後，惟至今未再舉行相類似論壇。有議員今早（2日）表示，在《港區國安法》實施後，社會恢復秩序，關注政府何時復辦社區對話論壇。

議員陳振英在立法會答問大會上表示，當年政府舉行首場社區對話後，有發言的市民被起底，場外秩序混亂，故論壇即時停辦。他指疫情爆發後，不少大型活動及講座改以zoom進行會議，加上現時社會秩序恢復，認為政府未來要集中精神處理民生及經濟事項，關注政府何時透過視像會議方式復辦社區對話論壇。

政府指現屆政府十分重視公眾溝通，但過去兩年發生好多事情，難以進行溝通，又指即使在2019年事件發生前，不少公眾諮詢活動在地區上得到激烈的反對，相信在國安法實施後，香港將迎來新的局面，有利於政府與市民互動及溝通，政府樂意在日後工作加強有關工作。

政府又指在疫情後，見到很多在網上進行的會議運作有效，強調官員沒有停止透過視像會議方式舉行會議，惟只集中在某些界別，強調會認真考慮做得更加開放。