未接種疫苗者或禁入部分場所　政府：不強求身體不適者接種

政府早前預告一旦第5波疫情來臨，限制未接種疫苗者進入食肆、學校、體育場地等處所。有議員今（2日）關注，政府如何區分不適合接種疫苗人士，及確保他們可不受影響如常進行日常活動。特首林鄭月娥回應指，如因健康理由一定會有豁免，不會強求身體不適的市民接種疫苗。

議員容海恩在特首質詢環節中表示，政府早前表示或將對沒接種疫苗的市民作針對性措施，這說法引起社會很大反響。她指身邊有不少朋友屬「三高」人士或長期病患者，關注政府有何方法會令這班因身體問題不能接種疫苗的人士不會被歧視，可進行日常活動。她又提及早幾天政府與商界想辦法鼓勵市民接種疫苗，惟政府不願落水，形容是「出口不出手」，只有商界提供誘因鼓勵市民接種疫苗，指外國有不少例子如政府提供現金抽獎計劃，希望政府可考慮。

林鄭承認，現時疫苗接種比率不理想，只有21％左右，特別在香港有足夠疫苗，經過3個多月經驗及參考海外做法，認為要提供誘因。惟直接誘因，特別涉金錢上，應由商界提供，強調提升接種率是共同目標，又高興見到不少商界響應。

被問及會否強制要求公務員及5大紀律部隊人員打針。林鄭指明白要以身作則，希望其他機構跟從疫苗假期安排，她解釋，接種的優先次序，並不是按部門、職系分類，反而是以工作性質作為衡量，需要面對公眾的、風險較高的則要求率先接種，該類別公務員大約有5萬多名，若沒有接種，則需要每2星期檢測一次。