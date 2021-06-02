將軍澳修復堆填區將變環保村　議員憂土地沉降有害氣體猶在

將軍澳第一期堆填區停用26年，政府近年尋求活化已修復的堆填區。立法會工務小組委員會今早（2日）討論活化已修復堆填區資助計劃中，由政府批准東華三院把將軍澳第一期堆填區地段B活化為營地及環保教育基地 (下稱環保村 )，涉款9,260萬港元。多名議員指堆填區土地可能出現土地沉降及有害氣體等問題，擔心東華三院未能處理。

議員馬逢國指出，堆填區將出現不平均沉降問題，日後可能會為環保村帶來極大維修及保養費用，而已修復堆填區的排污系統亦與普通營地不同，東華三院未必有能力應付。工程界議員盧偉國亦擔心堆填區會傳出臭味和有害氣體。

環境保護署助理署長陳兆榮指該堆填區已完成運作26年，沉降有一直減少，在2020年量度時平均每年沉降5毫米至12毫咪，大多少於1厘米，而沉降速度將來亦會減慢，相信沉降速度對環保村的活動不會造成影響，而排污方面將由環保署負責，局方會一直監察情況。在有害氣體方面，環境局副秘書長伍江美妮表示該堆填區絕對安全，並無臭味，當局一直監察氣體，其中有害氣體的含量為百萬分之三，遠低於百萬分之一萬的標準。

另外，議員周浩鼎指出，環保村於首兩年會得到政府的基本投資，之後則要自負盈虧，關注東華三院在有關方面的財務計劃及入場費。東華三院行政總監蘇祐安表示，該院過往亦有營地成功達至自負盈虧，入場費用亦是一般市民負擔範圍之內，強調該院視環保村是社會服務項目之一，樂意資助低收入家庭入場。蘇又指除了政府補貼，該院亦會尋求其他善長人翁資助，環保村的收益活動亦不只限於假日，預計不少學校將於上課時間來參加活動，亦歡迎歷奇訓練公司或大專學生參加活動。

工務小組委員會今通過將軍澳第一期堆填區環保村項目。此外亦通過小西灣健康中心及社會福利設施大樓，及提升新界東北污水收集系統、南丫鄉村污水收集系統第2期第2部分和擴展污水收集系統至梅窩其他未有污水設施的鄉村兩個項目，分別涉款6.16億港元及22.8億港元，將提交財委會討論。