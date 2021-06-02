政Whats噏：議員促設文化體育旅遊局　政府：係將來嘅事

近期社會上聲音提出政府應該設立文化局。有議員今日(2日)喺立法會上就再次促政府成立文化、體育及旅遊局，認為喺有關政策上可以有更多互補同協同效應。之但係政府似乎冇咁嘅打算，仲話係將來嘅事添。

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國話內地「十四五」規劃綱要提到，支持香港發展中外文化藝術交流中心，而政府過去亦曾指可利用西九文化區及故宮文化博物館推動文化走向國際。佢話過去一段時間社會有聲音希望政府可成立文化局專責文化事務，而佢就一直倡議政府成立文化、體育及旅遊局，又話依家有關文化政策工作由唔同嘅政策局負責，關注政府未來點樣把握機遇，協調社會更好發展文化工作。

政府回應話有中央支持可更好面向國際，推廣香港文化定位。至於點樣推廣香港嘅文化定位呢？政府就話要有多舉措，強調政府架構只係其中一環，未必係最重要，最緊要係有合適嘅人去領導香港文化藝術發展，更有適當政策扶持，政府唔單止要投放資源，更要喺有需要時破格做某啲工作，例如政府首次斥次購買東京奧運轉播權。該官員又話每個範疇工作都唔會單由一個政策局負責，舉例指創科發展都需要有土地及民政教育嘅支持，強調唔會排斥政府架構上做改變，但就會係將來嘅事喇！