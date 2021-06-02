港島南擠塞嚴重　被批鐡路及屋邨重建時間重疊進展慢

有市民反映，香港仔隧道及南區主要道路相當擠塞，港鐵南港島綫的列車亦十分擠迫，擔心日後該區交通問題會進一步惡化。就南港島區交通問題提出質詢的議員謝偉銓指，政府不少改善措施只停留於研究階段，疫情過後將會更加擠塞，認為港鐵應增加車廂及班次。而議員張國鈞指港鐵南港島綫(西段)發展與華富邨重建項目時間重疊，估計措施於未來10年應該不會有進展，更質問運輸及房屋局局長陳帆是否已經對未來10年的交通發展非常滿意。

陳帆回應指，海洋公園開設水上樂園後雖然人流會增加，公園將會於港鐵站提供接駁車，局方亦有與專線小巴聯絡，陳又稱港鐵會因應客量需求，增加班次。

另外，有議員提出政府可考慮研究興建第4條過海行車隧道，直接連接南區與九龍半島，以紓緩香港仔隧道及海底隧道的塞車情況。議員馬逢國指香港仔隧道塞車源於紅隧塞車倒流，歸根究柢是因為兩條隧道的收費實在太便宜。馬逢國提議政府可收回東西隧，並將3條過海隧道劃一收費，或是從南港島另建繞道連接西隧。

陳帆表示，香港仔隧道現時仍有限額，惟受到紅隧塞車影響。陳表示政府對三隧分流亦有意見，無奈過望在議會上得不到支持，日後作研究後會再提交議會諮詢。