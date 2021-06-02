公屋輪候時間破紀錄　議員轟政府「起棟樓都要10幾年」

現時公屋輪候時間破紀錄需時5.8年，多名議員關注本港土地規劃和建屋推度度仍然緩慢，發展局局長黃偉綸指現時房屋用地由覓地到規劃、諮詢，再由「生地」變成「熟地」，需時6年時間，其後建屋又需要4至5年時間，被議員批評當局「起棟樓都要10幾年」，質疑如何叫市民安居樂業。

議員邵家輝指政府「聽落好似做咗好多嘢」，但現實是公屋輪候時間需要6年，認為政府做事講求結果，而不是過程，又建議政府可考慮輸入外勞建屋，加快進度。議員石禮謙亦指現時有約25萬家庭輪候公屋，天氣炎熱卻住在劏房，反問如何教他們安居樂業。石認為政府應特事特辦，將輪候公屋時間縮短至3年，不單止要縮短建築時間，在前期覓地到規劃和諮詢中亦應探討壓縮程序。

黃偉綸回應稱，同意應加快房屋供應，指未來10年本港公屋供應量顯著改善，惟若要壓縮前期諮詢程序，可能需要修改法例，在提交立法會審議時採用有條件撥款呢。至於輸入外勞建屋，黃則指未有考慮。運輸及房屋局副局長蘇偉文則表示在建築上引入新科技，例如預制組件和採用機械人模式等，以增加生產效率。

此外，至於有聲因指政府可研究在郊野公園邊陲地帶興建房屋，惟政府卻表示未有研究，議員劉國勳對此表示失望，不理解為何政府不願重啟研究。劉又提到現時有不少綠化地已有基建配套，認為政府亦可研究開發。黃偉綸解釋，郊野公園發展研究期極長，更要將該用地剔出郊野公園範圍，可能會遭到有人司法覆核，難以於短期內提供房屋。在綠化地方面，黃則指當局會首要處理目前的土地發展項目。