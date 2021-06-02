未來6年有6間小學停辦　適齡小一入學人口大跌近20%

香港前景不明，生育率下降，再加上移民潮，不少學校面臨縮班、殺校危機，其中位於南區的香島道官立小學上月初就宣布將於2024/25學年起停辦，結束70年歷史。教育局今日(2日)表示，未來6個學年合共有6間小學將停辦，而本港適齡小一入學人口將於未來6年大幅下跌近20%，其中以葵青區最嚴重，跌幅達39%。

由於南區適齡學童人口下降，區内小學學位供過於求，香島道官立小學將於2022/23學年起，停辦小一班級，並於2024/25學年起停辦。現時小三至小六學生可讀到小學畢業，而現時小一至小二，以及9月入學的新生則須轉校，教育局會提供支援。而所有以公務員條款聘任的教職員就會調派至其他官立學校工作，合約制的員工就會根據其合約條款作出適當安排。

教育局今日回覆議員提問指，在2021/22至2026/27學年，除香島道官立小學外，另有五所公營小學將會停辦，包括一所位於港島東區的資助小學將於2021/22學年停辦，兩所位於觀塘區和一所位於元朗區的有時限資助學校將於 2023/24學年停辦，以及一所位於大埔區的有時限資助學校將於2026/27學年停辦。翻查資料，上述學校分別為聖馬可小學、基督教聖約教會堅樂第二小學、宣基小學(坪石)、中華基督教會方潤華小學及新界婦孺福利會基督教銘恩小學。

當局又估算，2022至2027年在港居住的適齡小一學童人口將由58500大幅降至48500，跌幅有17%。18區中，有11區的適齡小一入學人口將於未來6年下跌，其中以葵青區、沙田區、元朗區及觀塘區最嚴重，跌幅介乎25%至39%。教育局表示，各區校網的學童數目及學位需求，都因應人口遷徙、新來港兒童數目、家長選擇等改變。