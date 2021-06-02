美禁用「香港製造」　港府向世貿呈書面陳述　裁決料年底完成

美國早前指所有從香港進口貨品，必須標示為「中國製造」，港府於去年10月就美國實施產地來源標記的新規定，啟動世界貿易組織的爭端解決程序，商務及經濟發展局局長邱騰華今早（2日）出席立法會大會時表示，政府上周五(5月28日)就香港對美國實施針對香港貨品的產地來源標記規定違反世界貿易組織規則提出要求審理的爭端，向世貿爭端解決委員會設立的專家組提交首份書面陳述，闡明美國的規定不單止不合理地歧視香港原產貨品外，亦違反多項世貿協定，需要世貿專家組作出裁決，預料年底完成。

其中議員何君堯關注若專家仲裁，認為美國沒有違反協定，港府有否應對措施，如限制美國來港投資者。 邱回應指世貿成員國之間互相尊重，並有機制處理爭端，同樣有裁決及上訴機制，需六至九個月時間展開審議及作出裁決，強調世貿成員有共同及平等地位，並非不是一個國家說了算。

他又指香港作為細經濟體，面對橫蠻無理的國家時，單打獨鬥是困難的，故利用世貿爭端解決機制，但批評美國並非負責任的世貿成員，阻撓上訴機制。他指美方在中美貿易及香港賺取盈餘已減少，中美貿易戰不但損害中國及香港，亦影響美國自身利益。