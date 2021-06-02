小一派位揭盅　學子未派心水急叩門　家長料移民潮令競爭減

小一統一派位結果今(2日)揭盅，並透過郵遞方式公布，今年自行分配學位及統一派位階段獲派首三志願，整體滿意率則有88.1%。今早有家長得悉結果後未感滿意，到心儀學校叩門。有家長坦言，移民潮導致學生流失，競爭會較往年小，因此在派位填表時較進取。

不願上鏡的家長陳女士家住荔枝角，今早跨區為兒子到油蔴地天主教小學(油天)交表，她估計今年有移民潮，預計學額競爭較小，因此在填表時較為進取，更只是填了3個志願，豈料兒子未獲心儀學校取錄，坦言得知結果後「幾唔開心」，因此已請了多天的假，與兒子到8至10間小學叩門。

陳女士的長子正就讀直資男校，參與派位的幼子則未能獲取錄。雖然幼子原本已獲其他直資及私立學校取錄，但因未有註冊。由於她仍心儀直資學校，故就算最終未獲津助學校取錄，可能會先入讀獲派學校，其後再插班到直資學校。

即使女兒已獲私立的聖芳濟各英文小學取錄，杜女士亦為女兒到油天交表叩門，希望有多個選擇再作考慮。

油天校長余佩琴表示，去年約收到200個份叩門申請表，而今年有15個叩門位，所有申請的學生都會面見，首輪會與學生見面「傾吓偈」，次輪則面見家長，惟她不鼓勵家長遞交太多證書及獎狀。