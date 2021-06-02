蔡展鵬光顧按摩店涉無牌及賣淫　4男女今提堂

警務處國家安全處首任處長蔡展鵬，懷疑於今年3月光顧無牌按摩院。事後涉事按摩院3名女按摩師，被控管理賣淫場所及無牌按摩院共4項罪名；租用按摩院所在地址的男子，則被控經營賣淫場所及無牌按摩院兩項罪名，案件今天（2日）在東區法院提堂，主任裁判官羅德泉批准辯方申請，將案件押後至7月21日，讓辯方索閱文件及就答辯意向索取法律意見後再訊，4名被告續准保釋。

案中3女1男被告，分別是李亦晴（36歲、按摩師）、元秋香（34歲、無業）、張明芳（35歲、按摩師）及胡炳雄（61歲、男、無業）。除了元秋香為越南籍，其餘被告均為本地人。

3名女被告各被控一項管理賣淫場所罪。元另被控於2020年10月28日，在灣仔莊士敦道191至193號勝意大樓一單位，管理在上址經營的賣淫場所。張則另被控於2020年11月5日，在同一地址管理賣淫場所。另外李及元共同被控於2021年3月19日，在上述地址管理賣淫場所。李及元另被控一項管理無牌按摩院罪，指她們於2021年3月19日，在上址管理沒有有效牌照的按摩院。男被告則被控經營賣淫場所及無牌按摩院2罪，指他於2020年10月28日至2021年3月19日，在上址經營賣淫場所；及於2020年12月2日至2021年3月19日，在上址經營沒有有效牌照的按摩院。

據了解，警方於去年10月28日及去年11月5日，派警員到涉事按摩店「放蛇」，由案中女被告接待，安排由女按摩師為警員全身按摩，女按摩師更表明可提供手淫服務，開價500至800港元。最終警員只接受全身按摩，付款500港元。今年3月19日下午約1時30分，警方再進行放蛇行動，這次有按摩師同樣表明可提供手淫服務，開價500至600港元，警員接受第3被告的全身按摩服務後即表明身份，將3名女被告拘捕。警方調查後，查出男被告為單位租客及商業註冊登記人，他亦是該店的電費、電話費帳單登記人。今年4月22日，男被告到灣仔警署自首，警誡下表示自己只是透過地產代理代人租用單位，以為單位只從事美容業務，並否認認識3名女被告。