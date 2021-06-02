通關無期旅遊業影響持續　議員促再資助特困行業

旅遊業界受影情重創，陷入史無前例低迷，在今日（2日）的立法會大會上，有議員關注旅遊業未來發展，其中旅遊界議員姚思榮指過去幾輪有關對旅遊業的撥款即將結束，但現時依然通關無期，若情況持續，政府會否向屬於「特困行業」的旅遊業提供更多資助。

商務及經濟發展局局長邱騰華回應指，明白旅遊業受到很大打擊，而過去4次、涉款26億港元的資助，近乎全數撥出，未來會繼續推展本地遊等，並會與業界保持聯絡。

另一名議員潘兆平則關注不少從業員由前年「黑暴」開始失業，雖政府推出百分百擔保個人特惠貸款計劃，但不少人士在2020年1月前已經失業，不符合申請資格，無法獲得有關貸款額。議員易志明則認為政府在準備通關前，要撥出基金，協助業界維修車輛等。

邱指會按個別情況跟進研究，又指早前已新增臨時職位，疫苗接種中心共聘逾1700名旅遊界職員；勞工及福利局的僱員再培訓計劃亦有支援旅遊業界，強調會盡力而為，並進一步審視情況。至於會否資助巴士行業維修車輛等，邱則認同準備工作需要及早做，會轉達有關當局。

至旅遊氣泡方面，多名議員關注政府連新加坡一個氣泡都搞不成，又詢問未來會否與其他地方商討旅遊氣泡。邱表示，歡迎與任何地方討論，又坦言曾與不少地方商討過，包括太平洋及澳洲等地方，但需要以防疫安全為前提，但現階段較為安心的只有內地，至於新加坡旅遊氣泡方面，需要了解當地情況再作決定，但任何時候都會受疫情影響或有所變動。