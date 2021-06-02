大學谷針潮未了　浸大入宿須接種或檢測　公大員工打針有假放

大學谷針潮未了，繼多間大學要求學生及教職員接種疫苗或定期檢測，香港浸會大學及香港公開大學亦於前日(5月31日)公布相關安排，浸大宿生從8月9日起必需完成接種兩劑疫苗或出示14日內的無染疫證明，校方也會安排到校接種服務；公大員工則可享有「疫苗假」。

浸大向學生發送電郵指，將於2021/22學年第一學期起全面恢復面授課堂，但為便利學生學習，將續設課堂錄影。由今年8月9日起，進入本科生舍堂及吳多泰博士國際中心的學生必需接種兩劑疫苗滿14日或出示14日內的無染疫檢測證明。如有經濟困難或健康問題，可向校方申請經濟援助。

校方又強烈建議教職員及學生接種疫苗，目前浸大大學保健中心有提供科興疫苗，政府亦將於6月30日至7月23日到校提供復必泰疫苗接種服務，但須有150人參與才成事。

此外，公開大學於前日深夜宣布，由昨日(1日)至8月31日，大學員工在接種每一劑疫苗後，可享有「疫苗假期」一天。如果在上述日期前已接種，亦可於2022年3月31日或之前申請特許缺勤一天。