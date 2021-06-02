落實再工業化　政府設超級扣稅計劃

2016年《施政報告》曾提出再工業化措施，目標以新科技復興傳統工業，及發展新興工業。今日(2日)有議員關注政府會否就製造業在本地生產總值所佔份額訂定目標。創新及科技局回應指，對有關建議持開放態度，研究切合香港實際情況的進一步支援措施。

議員周浩鼎在立法會上問及，為配合傳統工業智能化，政府能否明確交代，可否提供更多特殊工業用地，配合整個物流配套，形成工業產業集群以方便業界。創新及科技局局長薛永恒回應指，現時3個工業邨提供200多公頃的用地，局方在規劃時希望可增加工業用地，未來會繼續尋找適合地方，包括在落馬洲近創科園地區、蓮塘香園圍及元朗土地。

另外，議員黃定光表示近年為發展財富管理中心及飛機租賃業務，政府推出多項稅務優惠措施。他關注在港訂立具體的製造業發展方向下，局方會否推出針對性鼓勵措施及特定稅務安排予相關行業及科研活動，以提供誘因推動本港再工業化。

薛回應指，香港的簡單稅制及低稅率為重點優勢，為了能有效推動科研，支撐本地再工業化，政府已加設超級扣稅計劃，為科研工作帶來極大動力。另外，他們留意到香港的大學在研發活動中，如醫療企業、人工智能及機械人有特定優勢，政府在不同方面會予以支持，令有關研究可變成商品，科技及創新基金亦會有所資助。