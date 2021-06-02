立會首讀修例草案　非本地醫生擬准放寬來港執業

立法會今午(2日)首讀《2021年醫生註冊(修訂)條例草案》，政府表示修例草案目的是讓符合特定條件、屬香港永久性居民的非本地培訓醫生可在港註冊執業，紓緩本地醫生人手不足情況，改善公營醫療服務。

食物及衞生局局長陳肇始發言時表示，本港現時每1,000人中只有2名醫生，落後於其他先進的經濟體，包括新加坡、日本、美國及英國等。香港醫生人手由現時可見將來均會持續短缺，計及本地醫科畢業生人數，料2030及2040年分別仍缺少1,610名及1,949名醫生。

她指公營醫療系統醫生的短缺情況嚴重，需要醫院管理局過去5年醫生人數增長約有700人，最新流失率有下降趨勢，但隨本港人口日趨老化，對於醫療服務的需求只會是有增無減，又指個別專科輪候時間更逾100周，情況令人憂慮。她表示，即使本地醫科學額在過去15年已增1倍，惟訓練醫生需時，難單靠增加學額解決醫生人手問題。

她續稱，在實際情況可見，現行制度成效不彰，經執業資格試取得香港執業資格的非本地培訓醫生人數不足10%，而有限度註冊有限期雖然已延長至3年，但有關醫生只限於指名機構工作，並在特定時間續期，影響他們的事業發展前景，只有100多位有限度註冊醫生在港服務，故局方應為有迫切性為合資格非本地培訓醫生開闢新途徑，不用經考試取得正式註冊資格。