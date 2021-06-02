香港機場去年客運量按年跌87%　機管局料需3至4年才回復

機管局預計客運量或可在3至4年內才逐步回復至疫情前水平。

全球航空交通因疫情而大受影響，立法會書面回覆文件顯示，去年香港國際機場的年客運量及年飛機起降量分別為880萬人次和16萬架次，按年下跌87.7%及61.7%，年貨運量(連郵件)雖然保持平穩，但亦按年錄得7.1%的跌幅，至450萬公噸。

文件又指，機管局的財務業績取決於機場的航空交通量，疫情對機管局的收入以至營運盈餘造成重大影響。由於旅客量急挫，機管局在2020/21財政年度的上半部分所徵收的機場建設費只有5,600萬港元，比2019/20同期下跌97.2%。另一方面,機管局自疫情開始以來，向機場同業提供了多輪的紓緩措施，包括各項租金及費用減免，收入因而大幅減少。

為應對未來不確定的航空交通和市場狀況，機管局已採取多項措施控制成本，包括重訂資本開支的優次，以及實施凍薪和凍結人手等安排。至於機管局未來的收入，視乎世界各地應對疫情的發展，預計客運量或可在3至4年內逐步回復至疫情前水平，但目前仍難以準確預計財政狀況的恢復程度。

對於機場三跑項目，機管局指已按計劃推進，估計其從市場籌集的資金總額將由原先預計690億港元增加至890億港元的債務。而營運盈餘及徵收機場建設費佔三跑道系統項目融資的比例，亦會因應客運量和收入減少而相應下調。機管局指，有信心無須政府提供任何形式的財務擔保，為三跑道系統項目融資。