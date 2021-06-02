圍毆疑似便衣警　2青年認暴動傷人罪

前年11月有大批示威者在銅鑼灣堵路，凌晨時分一名男學生被懷疑是便衣警，而被在場人士圍毆，慘遭拳打腳踢數分鐘。警方之後拘捕2名涉案男子，其中1人更是事主的中學師弟。2人今天（2日）在區域法院承認暴動及傷人2罪，事主師弟求情表示，當日本想助事主解圍，其後卻受在場人士言語挑釁指他被騙，才一時失控犯事。法官下令2人還押至6月23日判刑，期間法會會為他們索閱背景及心理報告協助量刑。

本案2名被告依次為王家俊（23歲）及李樂恆（21歲），2人被控於2019年11月13日在銅鑼灣金百利商場地下參與暴動及襲擊男子X（21歲，案發時學生）。辯方求情指2名被告均已後悔，並向事主道歉，希望事主能康復及回復正常生活。辯方並指次被告本是協助事主解圍，向在場人士指出其師兄X並非警察，此點X的口供亦有提及可作印證，惟其後卻受到在場人士的言語挑釁，才一時失控衝動犯事。

據案情顯示，大批示威者於前年11月12日晚上集結在銅鑼灣崇光百貨外堵路縱火。事主X因好奇站在行人路觀看。至接近翌日凌晨時，X打算回家，卻被2名男女尾隨及偷拍，及後再被約10名示威者包圍。示威者懷疑X是便衣警，要求檢查X背包，但X拒絕。X其後走到金百利商場，並見其中學師弟、即次被告站在人群前排，次被告後拿出面巾戴上。X雖欲離開，但卻遭包圍及指罵，次被告就游說X讓人檢查背包。

案情續指，現場人士其後搶去X的背包，把背包內的東西倒在地上，當中有一個印有警察機動部隊標誌的水樽及一條印有「Hong Kong Police」的頸繩。X隨即被人拳打腳踢至倒地，有人更開傘企圖遮擋過程。次被告起初只在旁觀看，後卻加入施襲，及後首被告亦加入。次被告踢X又拳打X頭部，首被告更躍起以手肘等襲擊X。庭上播放片段顯示，X被打倒在地後，曾一度站起來，卻又遭人襲擊至倒地，其身上衣服並見多處血漬。X後被送院診治，其耳廓有瘀傷及頭皮有3處血腫。