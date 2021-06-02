機場男警私吞錢包案　指遭2警長利誘作供

駐守機場的男警涉嫌監守自盜，私自收起市民拾獲後交予警方的錢包之案件，今日（2日）在沙田法院續審。辯方律師在盤問控方證人時指，被告起初只是協助調查，但遭2名警長利誘作供。對方提出只要交還錢包，「可以當咩事都無，可以自己內部解決」。惟當被告說出錢包收藏的位置後，2名警長突然神色一變。其中一人出房與聯絡上司後，回來便反口表示「高比（被告綽號），今次真係無辦法，家下真係要拉你。」

本案28歲被告馮奕鈞，被控於2019年2月13日，在香港國際機場一號客運大樓7樓離港大堂報案中心內，偷竊一個價值7000港元的錢包、及錢包內逾5.6萬港元現金、一張香港身份證和數張銀行卡等，而該些物品屬失主陳振宇所有。

警長李嘉能今天作供表示，案發當晚他與警長33008聯手調查該宗失物案，邀請被告到機場禁區內的閉路電視監控房，一同翻查片段。辯方盤問時指，當時情況是警長33008查問被告，稱如果被告只是將錢包「唔為意擺埋一邊，你就家下拎返出嚟」、「件事仲有彎轉」，李則在一旁附和。最後被告相信2人，並說「我將個銀包收咗係茶水間雪櫃底，但我無諗住偷走個銀包。」

辯方續指，當被告和盤托出後，兩名警長神色一變，又連呼「你個衰仔！做咩搞啲咁嘅嘢。」其後警長33008離開房間，致電女上司交代事件，未幾便回房拘捕被告。3人在等待警車期間，警長33008再向被告說「衰仔，你惟有認你懶囉。」被告則回覆「我真係唔係偷，我諗住遲啲先搞。」惟李對於上述過程一概否認。