智障漢涉非法集結　控辯爭議是否適合答辯

輕度智障的清潔工人涉嫌在前年10月旺角區示威中管有雷射筆，被控參與非法集結、違反《禁蒙面法》及公眾地方管有攻擊性武器3罪。案件今天（2日）在西九龍裁判法院再提訊，辯方爭議被告不適合答辯，控辯雙方分別傳召精神科專家作證。控方2名專家證人分別各與被告會見2次，然後撰寫2份報告，他們都在第一次會面報告指被告適合答辯，但第二次會面後改變意見，認為被告不適合答辯。

控方傳召的葵涌醫院智障精神科醫生梁沛行供稱，32歲被告李啟發在2020年11月30日的首次會面中，稱明白自己被控告、明白無辜和有罪的分別，也明白定罪後果，及明白自己有權找律師。但到了今年3月25日的會面中，被告卻忘記自己有律師代表與否。梁指被告可能是不想回答，律師關乎被告切身利益，被告忘記的可能性較低。梁在辯方盤問下，同意智障人士記憶力較差，但指重要事情甚少完全忘記。

另一名控方專家、同樣任職葵涌醫院智障精神科的吳凱怡醫生就表示，被告在第二次會面時，稱不知道認罪與不認罪的分別，忘記自己的律師是誰，以及案發當日事發經過，被告僅記得當日遭人用棍打中頭部。吳指被告在首次會面前，應該曾見過律師，惟第二次會面前，被告長時間沒有見過律師，故有所遺忘。

辯方專家、精神科醫生郭偉明則撰寫報告指被告不適合答辯。郭指被告在會面時，無法說出律師的角色，指被告對於法律程序沒有概念，無法給予律師合適指示，又指被告智力約等同11歲小朋友。有17年專科經驗的郭表示，智障人士認知能力較低，無法正確理解社會訊息，易受操縱、欺騙及欺凌。郭又指梁醫生在進行評估時，僅花15分鐘作會面並不足夠，指與智障人士溝通，須重複話語、減慢語速及用簡單句式，甚至須有受過專業訓練的中介人協助。

本案控罪指，被告李啟發於2019年10月12日，在旺角警署外的公眾地方參與非法集結；並於身處非法集結時各使用口罩、頭罩及圍巾；以及於同日同地管有雷射筆。被告較早前就另因一宗涉及汽油彈的案件被判監8個月，其後他上訴申請減刑，在已服刑約4個半月後獲准即時釋放。