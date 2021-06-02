IT界憂電話卡實名制礙營運　電訊商營運成本勢增加

羅國明指有應用程式公司不時需用上多張儲值卡，新條例下會阻礙營運。(黃仲民攝)

政府昨公布落實電話智能卡實名制條例，市民日後在購買使用俗稱「太空卡」的儲值卡均要遞交個人資料，新條例下個人用戶可向間電訊商最多申請10張，企業用戶則最多25張儲值卡，預計條例在本年內落實。有資訊科技界今(2日)指，有應用程式公司不時需用上多張儲值卡，行政或營運上會因而有阻礙，期望政府可再放寬上限。

香港無線科技商會主席羅國明今在電台節目中表示，一些製作應用程式的公司經常要用上大量電話卡做測試，在新條例下受制於企業只可向每間電訊商登記最多25張儲值卡，即當公司需要超過20多張電話卡時，要向多間電訊商申請，會對行政或營運上有阻礙，希望政府可檢討安排，再放寬上限。

另外，羅國明又指新條例下，電訊商需要建立資料庫與核對系統，必會增加營運成本，電訊商受影響較大。羅又舉例指澳門有電訊商反映當地實行實名制後，生意跌超過一半，故商會關注政府會否就條例推出補貼，或者在續牌時有減免措施。

新條例料在9月1日生效，並會分階段實施，在明年3月1日起，所有新的儲值電話卡用戶均要登記，而現有的電話卡用戶則要在2023年2月完成登記資料，否則服務會被停止。對於月費電訊用戶，因電訊商已有相關用戶的資料，毋須再額外登記，除非需要轉台或申請新號碼。