消防處5年巡逾千間迷你倉　發出3154張消除火警危險通知書

2016年迷你倉大火的慘痛意外，至今歷歷在目。消防處、屋宇署及地政總署等部門事後巡查全港所有迷你倉，至今不少仍然不符合處方防火要求。自2016年6月至今年4月底，消防處已巡查1,166間迷你倉，並向927間迷你倉的營運者共發出3,154張「消除火警危險通知書（通知書）」，涉及最多種類為「迷你倉貯存間隔的排列布局存在安全隱患」和「窗口遭阻塞/數量不足」，分別有883張和873張。

議員陳克勤就迷你倉未遵從防火要求一事作出提問，處方書面回覆指，現時本港有690間迷你倉，有167間符合消防處及屋宇署的要求正在營運。處方5年行動以來，於2017年作出6910次巡查，發出1,845張通知書，數字為歷年之冠；而今年至4月底已作出544次巡查，並發出26張「消除火警危險通知書」。另外，過去5年共186間曾獲發「通知書」的迷你倉的經營地點涉嫌違反相關地契條款，當中90間已結業。

至於過去5年，未有遵從處方「通知書」的迷你倉共有247間，悉數已提出檢控，當中有37宗個案已定罪，共罰款超過57.2萬港元。至於屋宇署方面，該署已就17間未有遵從「法定命令」的迷你倉向有關業主提出檢控，有9宗個案已定罪，共罰款超過19.9萬港元。

截至今年4月底，在現時營運中的迷你倉中有216間已完全遵辦消防處發出的所有「通知書」，139間已完全遵辦屋宇署發出的所有「法定命令」；當中有99間同時遵辦兩個部門的要求。