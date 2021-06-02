銅鑼灣健身中心促銷後結業　海關拘男董事涉違商品例

香港海關今日(2日)拘捕一名29歲男子，他涉嫌在銷售健身服務時不當地接受付款，違反《商品說明條例》。海關版權及商標調查科不良營銷手法調查組指揮官黃志聰表示，今年4月海關收到20名市民舉報，指購買了銅鑼灣怡和街一間健身中心的預繳式健身合約，但在預約上堂時，健身中心突然結業。

海關經調查後發現，被捕男子為健身中心董事，他於今年3月份展開促銷活動，大減價推銷預繳式健身套票，收取大量消費者一對一的健身教練合約費用。由於減價幅度最高達三成，吸引不少即使仍有未完健身合約人士，因促銷活動而購買。不過，健身中心卻於4月初關閉，該名男董事亦申請破產，並沒有提供相關健身服務及沒有退款。

海關同時揭發，該名男董事收取健身合約費用後，沒有將該些資金營運健身中心，亦沒有將資金提供健身服務。因此，今日將對方拘捕。案件仍在調查中，海關將循該名男董事及健身中心的財政狀況及資金流向進行調查，呼籲未有舉報的受害人向海關舉報。

黃志聰續稱，涉案健身中心營運一年半，沒有分店，只有一名男董事，有10位健身教練，20名受害人涉款數十萬港元，最大一宗損失近5萬港元。海關檢獲電腦及文件等證物，繼續追查資金流向。

根據《商品說明條例》，任何商戶於接受付款時，若意圖不供應有關產品、或意圖供應與有關產品有重大分別的產品、或沒有合理理由相信有能力於指定或合適時間內提供有關產品，即屬違法，一經定罪，最高可判罰款50萬港元及監禁5年。若市民發現有人違反商品說明條例，可向海關舉報。