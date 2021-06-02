新學年中四正式推公社科　公營及直資學校可獲30萬津貼

教育局本學年向每所公營及直資學校發放30萬港元津貼，以推行公社科。

政府銳意改革通識科，並通過將公民與社會發展科(公社科)代替通識科，新課程將在9月正式於中四級推行。教育局局長楊潤雄今日(2日)在「局中人語」表示，為讓學界準備落實新課程框架，會盡快將公社科課本納入評審制度，並已向出版社提供指引，預計經評審的中四至中五級課本將一併在明年推出，而局方亦將在本學年向每所公營及直資中學發放30萬港元的一筆過津貼，津貼可用於支援教師教學及組織多元化的學習活動。

楊表示，教育局正開發多元的學與教資源，包括教學簡報、教學參考示例、工作紙，以及專為學生設計的網上自學課程等，並會將材料陸續上載至公民科的網上資源平台供學校使用，而以往為通識科編製的教材，部分內容亦切合公民科的課程，學校可繼續選用。

楊又指，局方已向出版社提供指引，讓他們清楚了解公社科的課程架構和內容，以及編寫該科課本的準則，預計經評審的中四及中五年級課本將一併於明年推出，讓學校於2022/23學年選用。

公社科要求學生參與配合科目課程宗旨的內地考察團，楊指隨團師生屆時可獲得政府資助團費，而局方會因應新冠肺炎疫情的發展，以及通關的安排，適時籌劃及落實考察的詳情。

局方於本學年會向每所公營中學及直接資助計劃中學發放30萬港元一筆過津貼。學校可配合學校課程發展和學生學習的需要，將津貼靈活用於支援教師教學及組織多元化的學習活動，例如發展或採購相關的學與教資源，以及舉辦校本學習活動、聯校或跨課程活動等。

根據相關指引顯示，在課本編纂原則提到，課本所載的內容及資料必須正確、符合事實、結構完整、題材多元、適時無誤、客觀持平，並應包含多角度的觀點，以及多加採用或參考官方機構和具公信力的組織所提供的資料。

在組織編排方面，指引提及不必要的年份、地名和人名應盡量減少，以免加重學生負擔。如引用文獻資料、統計數據、新聞、不同人士的觀點，宜清楚註明資料來源和出版年份。採用漫畫及畫作應特別小心，避免顯示誇張、暴力、煽情或不雅的畫面；亦不應包含不符事實、不當行為，以及有違正面價值觀的內容。在語文方面，英文課本中的中國人名和地名的翻譯，宜用漢語拼音。