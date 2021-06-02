立會三讀通過增加汽車首次登記稅及牌照費　議員轟落井下石

新一份財政預算案，政府建議將私家車首次登記稅稅率及車輛牌照費水平分別提高15%及30%，立法會大會今午（2日）在31票贊成、5票反對及1票棄權，三讀通過《2021年收入(汽車首次登記稅及牌照費)條例草案》。審議期間，多名議員發言表示反對，認為政府將塞車情況歸咎於市民，又認為在疫情百業艱難時加税極不可取。

航運交通界議員易志明反對有關草案，認為政府推出的時間不合乎情況，認為是斷錯症、落錯藥。他分析，政府在發展規劃上做得不足，如部分新發展區交通配套差，雖加稅可能短暫時間內減少新車數目，但是「要買車市民還是要買車」，故加稅並不是抑制車輛數目的好方法。

他又指道路擠塞並非全部歸咎於私家車上升，應該加快巴士路線重組、盡快研究改善違泊、監管白牌車，甚至設立公交專線等，有效分流汽車。他又形容政府加稅時間極度不合適，當各界飽受疫情影響之時竟落井下石，但事實上加稅只能為政府帶來額外9億元稅款，收入並非相當高，卻影響大量從業員生計。

另一名議員陳恒鑌同樣認為政府加稅的做法是「殺雞取卵」，不幫忙反而踩多一腳，又指留意到最近有不少車展，加稅同時汽車車輛數目不跌反升，相信是政府始料未及的。他又指，現時內地包括廣州、杭州等，均甚少有塞車情況，他們使用超級電腦計算車流速度，相反本港則沒有相關做法。議員邵家輝亦認為政府將交通擠塞問題諉過於業界，但事實上本港汽車車輛登記車輛過去不斷下降，可見與新車無關聯。

議員田北辰表明亦反對條例草案，指有市民向他反映不解政府未來計劃興建更多基建為應付日後的車輛數目增長，但是次則打算透過加稅壓抑私家車需求，認為可見基本邏輯有問題。田又形容政府選擇在現時加稅，適逢百年一遇的大風浪，客觀而言是落井下石，亦不能對症下藥。

而議員陸頌雄則表示支持條例草案，同時反對易志明及邵家輝提出的修正案，他指希望同事可以宏觀地評估大局。現時政府要開源節流，需為庫房增加收入，陸指若市民能負擔過百萬港元的「靚車」，向他們加稅亦是無可厚非，可體現能者多付的精神，又認為職業司機同樣支持是次條例草案。

運輸及房屋局局長陳帆回應指，局方一直採取多管齊下的措施改善交通基建，以減輕塞車情況，包括擴闊現有道路、擴展鐵路網絡、推動巴士路線重組等。但他認為單靠加強配套及創造基建的作用始終有限，整體的私家車數目一直上升，但其載客量少，同時佔用大量道路，形容「數字係唔會講大話」。陳強調已多年未有增加汽車首次登記稅及牌照費，希望可以通過條例草案，令行車方面更暢順，市民使用公共交通工具時更方便快捷。

此外，邵家輝及易志明提出修正案，分別建議將生效日期延遲1年，以及豁免向已於今年3月19日裝船付運出口香港的私家車加稅，惟兩項修正案均在分組點票下被否決。