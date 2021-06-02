政Whats噏：「旅遊氣泡」一爆再爆 邱騰華笑言無得「改名轉運」

早該知道泡沫，一觸就破？香港喺去年底同新加坡簽訂「旅遊氣泡」，曾先後計劃喺舊年11月同上個月啟動，但都因為喺啟動前夕疫情突然反彈，「氣泡」兩度爆破收場。商務及經濟發展局局長邱騰華今日（2日）喺立法會上，就主動提到會唔會考慮「改名轉運」，形容呢個問題唔係改個名就可以處理好喎！

邱騰華發言時主動提到，話好多人提及「氣泡」時都好驚佢會爆，亦有好多人建議政府應該將「旅遊氣泡」改名，邱就話：「如果能夠(靠)改個名就處理到件事當然最容易啦！」佢又解釋，「旅遊氣泡」所指嘅「唔係吹一個番梘泡」，而係以「氣泡形式」，保護各地能夠喺防疫嘅大前提下，能夠保持交通、人員往來。

雖然邱就形容「旅遊氣泡」並無改壞名，但佢亦即刻戴返頂頭盔，話全球最早提出「氣泡」概念嘅唔係香港，而係澳洲同新西蘭，仲話呢兩個國家之間嘅「氣泡」都曾經暫停過添！

金融界議員陳振英（Ronick）就話，查實依家全球都有愈來愈多「旅遊氣泡」出現，雖然港府都話要建立「航空旅遊氣泡」，但查實香港市民聽嚟聽去，都只係得同新加坡呢個「氣泡」。Ronick就鬧爆香港到依家為止一個「氣泡」都未搞得成，又關注當局會唔會考慮同多啲地方商討建立「氣泡」。

邱騰華回應時就話，當局自去年年中到依家為止，都有同唔少歐洲、亞洲以至太平洋區域嘅國家討論過，強調並非只係同咗新加坡一個地方傾。但佢同時指出「氣泡」要建基於防疫嘅大前提，形容香港同另一地區要互相認同確保對方係安全，大家先會安心來往。

邱仲話，當局曾諮詢過衞生部門意見，以了解香港到底可以容許嚟自邊啲地方嘅人，可以透過免檢疫形式來港，但就坦言直至今日為止，實際上可以有嘅選擇唔多喎！