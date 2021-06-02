東方揭相思灣村霸霸地鑿路僭建碼頭　申訴署指3項涉地署投訴成立

東方報業集團（下稱「東方」）去年獨家揭發西貢相思灣村違建道路及「神秘丁屋」事件，東方去年10月先後兩度去信申訴專員公署投訴，質疑部門涉行政失當。公署其後表示會就相關投訴作全面調查，及至近日終有結果。申訴專員經調查後，指3項涉及地政總署的投訴成立，包括針對該署在事件中涉及沒有還原及圍封違建道路，以防有人繼續擴建道路；就相思灣村的自然保育區非法開墾道路及傾倒建築廢料，日常巡查不妥善；以及對有人涉嫌在該村的海岸保護區興建石屎斜台，涉僭建碼頭，一直沒有跟進和執法。議員炮轟該署一直未有嚴肅正視及跟進，拖延至今，直至東方揭發才處理，明顯敷衍塞責。

東方去年踢爆相思灣村與下洋村交界處有人鋪出一條違建道路，規劃署逾一年才檢控，當中還有一間沒有合約完成證明書（俗稱「滿意紙」）的神秘丁屋，繼而再踢爆該屋的業主黃子洋，「霸完陸地霸落海」，屢霸地破壞環境圖利，更涉在鄰近海岸保護區側倒水泥僭建碼頭經營水上活動店，並霸佔官地出租車位，另有人在自然保育區內非法傾倒建築廢料。

就西貢區內土地亂象，東方先後在去年10月23日及10月28日去信申訴專員公署投訴，質疑部門涉行政失當，要求即時嚴肅跟進，公署其後稱會對相關投訴作全面調查，至上月27日終去信東方回覆調查結果，當中3項涉及地政總署的投訴成立。

其中涉及有關違建道路，地政總署沒有還原及圍封違建道路，以防有人繼續擴建道路的投訴，申訴署指，地政總署於2019年9月接獲規劃署轉介後，沒有派員到場視察，去年7月接獲東方查詢，才首次派員到場視察，並於去年11月5日在事涉地點豎立政府告示牌，拖延跟進約14個月之久。

而就相思灣村的自然保育區非法開墾道路及傾倒建築廢料，地政總署日常巡查不妥善，未發現上址開墾道路的投訴，申訴署指地政總署於2019年9月9日由規劃署得知事涉地點附近有違例發展後，並無具體行動，至去年7月接獲東方查詢後才首次到事涉地點一帶視察。

至於涉及僭建碼頭，即有人涉嫌在相思灣村的海岸保護區興建石屎斜台，有關位置涉及政府土地，地政總署一直沒有跟進和執法的投訴，申訴署指地政總署2019年1月由規劃署轉介得知海岸保護區內的政府土地有違例發展，至2019年10月向地政總署轉介一宗公眾投訴後才派員實地視察。

對於申訴署的調查結果，地政總署同意申訴署的觀察，並對地政處未有及時採取相應執管行動表示歉意，該處會重新審視及制定執管行動的優次準則，盡早遏止破壞自然環境的違例發展。申訴署則會繼續跟進。

議員葛珮帆直斥地政總署在處理西貢相思灣村事件表現欠佳，指類似相思灣村的問題已存在多年，批評地政總署處理事件效率過慢，東方多次揭發問題及追問，惟部門一拖再拖，最嚴重一次更拖延14個月才跟進，促改善現有工作效率及檢視現行投訴機制和流程，否則只會予人處事敷衍之感。