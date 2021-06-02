公社科課程及評估指引出爐　禁討論仍在發展事件或議題

教育局今日(2日)公布公民與社會發展科的課程及評估指引，羅列新科目的課程架構、規劃、學與教、評估、內地考察等細節，其中列明不應以「仍在發展當中的事件或議題」及違反法律及人倫道德的課題作探究學習的題材。當局又指不應引導學生二元對立的探究角度，但涉及是非對錯、法理清晰的議題，就不存在討論和妥協的空間。

新指引與其「前身」通識教育科2015年的修訂版指引相比，縮減了整整127頁。課程內容由六大單元縮減至《「一國兩制」下的香港》、《改革開放以來的國家》、《互聯相依的當代世界》，不少具爭議的議題亦絕迹，例如社會政治參與、法治對政府權力的限制等。

新指引中，「學與教」部分的複雜性大大減低，過往的通識教育科以議題探究模式作主導，與教師直接傳授相輔相成。新指引則把兩種方式並列，探究模式失去主導地位，更列明「仍在發展當中的事件或議題」不適宜用作探究的題材，因為通常極具爭議，且未必具備足夠和客觀可信的資訊，相關報道和評論會因應事件的發展改變，難以讓學生展開持平和具證據支持的討論。而任何違反法律或人倫道德的事件或課題亦然，以免對學生價值觀和行為有不良影響。翻查通識指引，則有着墨與人倫、道德相關的討論，例如生物科技發展、基因篩選等。

此外，教育局指出，探究學習不應引導學生將探究方向局限於正反二元對立的角度，不少涉及歷史文化、道德標準、法理法治等課題，沒有正反二元對立的角度。不過又稱，涉及是非對錯分明、法理清晰的議題，教師應明確地列舉歷史、道德標準、法理等各方面事實，並向學生指出這些議題不存在討論或妥協的空間，更不可肆意扭曲事實發展。