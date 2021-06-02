竹篙灣檢疫中心問題多　數據網絡不順　食衞局擬增設無線電基站

竹篙灣檢疫中心多次爆出醜聞，包括膳食凝結成磚塊狀的「粟米肉餅」；網絡不暢通，令隔離人士透過網絡接觸外界亦有困難等問題。食物及衞生局局長陳肇始今(2日)回應議員質詢時指，已選取另一公司作檢疫中心膳食供應商，同時擬於竹篙灣檢疫中心增設無線電基站。

食物及衞生局稱就網絡問題，已參考過往數據使用量，將為隔離人士免費提供更大流量的數據卡，並為進一步改善竹篙灣檢疫中心的無線網絡，初步擬於竹篙灣檢疫中心增設無線電基站。局方又透露正與有關部門研究相關細節，預算改善工程最快可於6月展開。

該局又表示，已重新審視檢疫中心食物招標要求、物流配送、飯餐分發等安排，並於今年5月底為竹篙灣檢疫中心採用另一膳食供應商。

至於涉及檢疫中心的保養和維修方面，衞生署現正於竹篙灣檢疫中心進行改進項目，包括改建現有單元，並在今年6月至8月為鯉魚門公園及度假村進行改善工程，包括加裝及改善防雨水滲漏設備、翻新現有設施等。