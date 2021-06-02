2男女集會現場藏噴漆　官指難證動機判無罪

2名男女被指於前年萬聖節，在集會現場附近管有噴漆及噴漆模具，被控合共3項管有物品意圖摧毀財產罪，他們否認控罪後受審，至今天（2日）在沙田法院被裁定所有罪名不成立。裁判官崔美霞指，案發現場沒有由噴漆所造成的破壞痕迹，拘捕警員亦沒有看見2人手持涉案工具，加上該些工具有合理用途，如製作示威標語及橫額，故此無法推論被告管有有關工具必然是用於破壞。

本案2被告陳雪汶（28歲、活動助理）及陳駿麟（29歲、港鐵車長），被控於2019年10月31日，在銅鑼灣記利佐治街珠城大廈外，保管2罐噴漆及7張印有圖案用作噴漆的紙皮模具。陳駿麟另被控於2019年11月1日在家中管有5張模具。

裁判官裁決時指，當日警員在上述地點巡邏時，發現5女1男站立一旁。當警員上前截查時，眾人立刻轉身離開，但2名被告均沒有奔跑，而是走動不久便停下。其後他們被搜出噴漆及模具，該模具是港鐵商標的「二次創作」。次被告即時解釋自己是在港鐵工作，而該些工具是拿回車廠使用。翌日警方搜查次被告居所，發現一些刻著「光復香港」字眼的模具。

裁判官續指，本案沒有相關證據，指2名被告打算逃離現場，或他們曾使用涉案工具，或案件現場附近有由噴漆所造成的破壞痕迹。相反警員在作供時，同意在示威現場曾看見一些由噴漆裝飾的示威標語及橫額。裁判官亦指，港鐵沒有限制員工如何使用儲存櫃去寄放私人物品，故考慮上述因素，認為無法推論被告管有涉案工具是必然用於破壞，因而裁定2人脫罪。